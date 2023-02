Turchia: ministro Giustizia, arrestate 184 persone in relazione al terremoto del 6 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 184 gli individui arrestati sinora in Turchia in quanto ritenuti essere responsabili del crollo degli edifici nei due terremoti di magnitudo 7.8 e 7.6 che, lo scorso 6 febbraio, hanno devastato undici province della Turchia meridionale e oltre 70 tra città e villaggi nella vicina Siria. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag, in dichiarazioni riprese dall’emittente “Trt haber”, aggiungendo che, in totale, 612 persone sono state indagate. Tra le persone formalmente arrestate e detenute in custodia cautelare vi sono 79 imprenditori edili, 74 supervisori con responsabilità legale degli edifici, circa 12 proprietari di immobili e 18 persone che hanno apportato modifiche agli edifici, ha affermato Bozdag. La lista dei detenuti comprende anche il sindaco del distretto di Nurdagi, situato nella provincia di Gaziantep. Nel suo discorso dal Centro di coordinamento per la sicurezza e le emergenze di Diyarbakir, il ministro ha poi ringraziato “il governo, lo Stato e ogni persona e organizzazione non governativa che si è mobilitata per riparare i danni e curare le ferite del disastro”. Inoltre, Bozdag ha promesso “sanzioni pesanti” e “regolamenti speciali” contro tutti coloro che cercheranno di speculare e ottenere “guadagni illegittimi”, approfittando “delle difficoltà e dei disagi vissuti”, anche aumentando, ad esempio, il costo di affitti e trasporto merci. (Res)