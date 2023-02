Ucraina: Conte, per fermare conflitto serve percorso negoziale, è faticoso ma necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, perchè nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto, era quello che andava fatto da subito con il primo invio di armi". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della manifestazione per la pace in corso ora a Roma, indetta dalla rete “Europe for peace”. "Da allora questo percorso negoziale - ha aggiunto - non è mai stato seriamente costruito e invece è un percorso faticoso ma l’unica soluzione possibile rispetto a questa escalation. E poi sicuramente bisogna contribuire con tante manifestazioni per sensibilizzare tutti i governi e tutta la comunità internazionale a orientarsi in questa direzione".(Rer)