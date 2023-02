Ucraina: Fratoianni (Avs), costruire via diplomatica per uscire da incubo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra "non si vince con le armi, la si vince con la diplomazia. È l'ora - conclude il leader di SI - di costruire una via diplomatica che faccia uscire l'Ucraina e il mondo intero dall'incubo della guerra". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni parlando con i cronisti a margine della fiaccolata per la pace in corso a Roma. "Oggi dopo un anno di guerra, ancora in piazza per la pace, e per ribadire che la via della sola escalation militare non costruisce alcuna via d'uscita, innanzitutto per le vittime di questa aggressione cioè i civili ucraini. E che occorre almeno un'altrettanta forte iniziativa diplomatica", aggiunge.(Rin)