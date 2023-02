Ucraina: Conte, con piano di pace Cina ha voluto dare contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non spetta a nessuno in modo arrogante e tracotante dettare le condizioni, la Cina ha voluto dare un contributo. Qualche elemento positivo sicuramente c’è in quel piano laddove si riconosce il diritto di tutti i paesi a conservare la propria sovranità”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso della manifestazione per la pace in corso ora a Roma, indetta dalla rete “Europe for peace”. "Poi per il resto - ha concluso - occorre mettere tutte le parti, soprattutto quelle belligeranti, attorno a un tavolo e con pazienza iniziare a costruire quella tela faticosa e impegnativa che porta a un negoziato di pace”. (Rer)