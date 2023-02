Balneari: Conte, intervento Mattarella sottolinea inadeguatezza governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, "non interviene certo nel segno di un colore politico, evidentemente ha voluto sottolineare l’inadeguatezza delle soluzioni sui balneari che sono state indicate nel provvedimento Milleproroghe". Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine della manifestazione per la pace in corso ora a Roma, indetta dalla rete “Europe for peace”. "È l’ennesima riprova - ha aggiunto - dell’inadeguatezza di questo governo, l’abbiamo già constatata in tante altre occasioni”. (Rer)