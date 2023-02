Perù: Boluarte richiama ambasciatore in Messico per “ingerenze” Lopez Obrador (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A metà febbraio, Lopez Obrador ha detto di non voler trasferire al Perù la presidenza "pro tempore" dell'Alleanza del Pacifico (blocco che comprende anche Colombia e Cile) per non legittimare il "colpo di Stato" che ha portato all'arresto di Castillo. "Quello che è successo in Perù è gravissimo: un presidente destituito, messo in carcere, senza fondamenti legali. Non si rispetta la volontà del popolo", ha detto Lopez Obrador denunciando un "atteggiamento classista e razzista di fondo". Lopez Obrador ha definito l'uscita di scena di Castillo, e il successivo insediamento della vicepresidente Boluarte, come un "colpo di Stato tecnico". (segue) (Brb)