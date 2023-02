Ucraina: Landini (Cgil), in piazza in tutta Italia fino a quando guerra non si fermerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di nuovo qui in piazza perchè a distanza di un anno la guerra invece di fermarsi rischia di allargarsi. Noi lo avevamo detto il 5 di novembre, che avremmo continuato fino a quando quella guerra non si fosse fermata".Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione per la pace in corso ora a Roma, indetta dalla rete “Europe for peace”. "La cosa importante - ha aggiunto - è che non sono solo a Roma queste giornate ma in più di 120 città d’Italia e soprattutto in tante altre capitali d’Europa dove finalmente si scende in piazza per chiedere ai governi e alle istituzioni di svolgere la loro finzione diplomatica per avviare un negoziato". (segue) (Rer)