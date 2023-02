Milano: corteo contro carovita e guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune centinaia di persone si sono riunite oggi a piazzale Loreto per manifestare contro il caro vita, il governo, la guerra in Ucraina e l’invio di armi. “Noi siamo per la pace per gli oppressi e la guerra agli oppressori” è lo slogan dei presenti. Presenti centri sociali e appartenenti al sindacato S.I. Cobas. Diversi gli striscioni esposti: “No al razzismo e allo sfruttamento”, “Donna, vita e libertà”. Il corteo è in movimento, risalendo via Padova. (Rem)