Roma: Rocca (Fd'I), Gualtieri spieghi perchè scorta gratuita a Maneskin per evento privato

- Lo scorso 19 gennaio "é stata impiegata una scorta della polizia locale per il gruppo musicale dei Maneskin in occasione dell'evento di lancio del loro nuovo album presso palazzo Brancaccio" a Roma. "Fatto che aveva destato non poche perplessità tra i cittadini tanto che avevo immediatamente presentato un interrogazione per conoscere le ragioni di tale provvedimento". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Fratello d'Italia, Federico Rocca. "Ebbene oggi il comando della polizia locale mi ha risposto che la scorta è stata assicurata per motivi di ordine pubblico. Rimango basito - sottolinea - per questo trattamento di favore in una città dove mancano vigili in strada per gestire la viabilità, per contrastare il commercio abusivo e per svolgere tutte le altre mansioni che il Corpo è chiamato ad assolvere". (segue) (Com)