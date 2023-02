G20: ministri Finanze ribadiscono impegno a rafforzare cooperazione macroeconomica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata riconosciuta la necessità di un’evoluzione delle banche multilaterali di sviluppo ed è stato espresso l’impegno a rafforzarle. In vista della prossima riunione un gruppo di esperti preparerà un rapporto mentre il gruppo di lavoro sull’architettura finanziaria definirà una tabella di marcia. Sono stati ribaditi gli impegni riguardanti le quote e la governance del Fondo monetario internazionale (Fmi) ed è stata indicata come una questione urgente quella della “vulnerabilità del debito” dei Paesi a basso e medio reddito. Tra i temi di rilievo dell’incontro c’è stato quello delle “città di domani”, “inclusive, resilienti e sostenibili”, e del loro finanziamento: è stato convenuto di sviluppare una serie di principi volontari e non vincolanti. (segue) (Inn)