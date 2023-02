G20: ministri Finanze ribadiscono impegno a rafforzare cooperazione macroeconomica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo ai cambiamenti climatici, è stato ribadito l’impegno per l’attuazione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite e dell’Accordo di Parigi, con l’invito ai Paesi sviluppati ad aumentare i finanziamenti. Per quanto concerne la finanza sostenibile, al gruppo di lavoro dedicato è stato chiesto un quadro analitico sul finanziamento dell’azione per il conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, mentre si attende un piano di assistenza tecnica. È stato riaffermato anche l’impegno a rafforzare l’architettura sanitaria globale per la prevenzione di pandemie, anche in collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ed è stato accolto con favore lo sviluppo di una strategia da parte della task force Finanze-Sanità, sebbene su base volontaria e non vincolante. (segue) (Inn)