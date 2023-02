G20: ministri Finanze ribadiscono impegno a rafforzare cooperazione macroeconomica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In materia di tassazione internazionale è stato confermato l’impegno per l’attuazione del pacchetto fiscale a due pilastri elaborata dal G20 con l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse): il primo sull’attribuzione dei diritti di imposizione alle giurisdizioni in cui sono realizzati gli utili delle maggiori imprese multinazionali e il secondo sull’aliquota minima di imposta. La convenzione multilaterale potrebbe essere firmata nella prima metà dell’anno. Sul monitoraggio e la regolamentazione delle criptovalute, tra i temi prioritari per la presidenza indiana, si attendono raccomandazioni da parte del Consiglio per la stabilità finanziaria (Fsb). Sono stati sollecitati ulteriori sforzi per l’inclusione finanziaria, su tre fronti: accesso, fruizione e qualità dei servizi finanziari per i privati e le micro, piccole e medie imprese. Un’intensificazione degli sforzi è stata invocata anche nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. (segue) (Inn)