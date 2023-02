Carceri: Maiorano (Fd'I), a Taranto necessarie risposte immediate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "drammatica" notizia che arriva dal carcere Carmela Magli di Taranto "evidenzia, ancora una volta, i gravi problemi gestionali ed organizzativi della struttura tra carenza di organico e assistenza sanitaria ai detenuti. Questa situazione non è più tollerabile". Lo dichiara Giovanni Maiorano, deputato di Fratelli d'Italia. "Lo stato in cui versa la casa circondariale tarantina è davvero allarmante e, in assenza di interventi concreti, rischia di diventare davvero esplosiva. Sono necessarie - spiega - azioni immediate per contrastare le significative disfunzioni che riflettono, purtroppo, sulle condizioni di detenzione dei detenuti oltre che sulla sicurezza e sulla operatività dei poliziotti penitenziari che, nonostante la grave insufficienza di personale, portano avanti il proprio lavoro con grande professionalità". "Dopo aver messo a conoscenza attraverso un'interrogazione parlamentare il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, delle difficoltà presenti nel carcere di Taranto, cercherò di sollecitare un tempestivo intervento per ridare dignità agli agenti della Polizia Penitenziaria e, allo stesso tempo, rispondere in maniera adeguata ai bisogni di salute dei detenuti", conclude il deputato ionico e vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.(Rin)