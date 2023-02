Tunisia: ministero Interno, nessuna campagna di arresti di migranti sub-sahariani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, secondo quanto riferisce "Mosaique Fm", l’Unione africana (Ua) ha condannato la dichiarazione rilasciata dalle autorità tunisine "contro i connazionali africani", considerandola contraria “alla lettera e allo spirito dell’organizzazione e dei suoi principi fondanti”. In particolare, la vicepresidente della Commissione dell’Ua, Monique Nsanzabaganwa, e il commissario dell'Ua per la Salute, gli Affari umanitari e lo Sviluppo sociale, Minata Samate, hanno ricevuto il rappresentante permanente della Tunisia accreditato presso l'Unione africana per consultazioni urgenti volte ad esprimere la propria preoccupazione e ribadire il proprio impegno nel sostenere le autorità tunisine nella risoluzione delle questioni migratorie al fine di rendere la migrazione "sicura, dignitosa e regolare". Parallelamente, componenti della società civile hanno organizzato, oggi, una manifestazione dalla sede dell'Unione nazionale dei giornalisti tunisini a Tunisi per denunciare quello che considerano forme di "razzismo" e di "discorso fascista" che prendono di mira migranti sub-sahariani. (segue) (Tut)