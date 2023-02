Nuoro: Gianassi (Pd), evasione da carcere episodio grave e allarmante, interrogazione a Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga del boss Marco Raduano dal braccio di massima sicurezza del carcere di Nuoro "di cui tutti abbiamo potuto vedere le incredibili immagini è un ulteriore allarmante episodio della situazione nei penitenziari del nostro Paese". Lo dichiara il capogruppo democratico in commissione Giustizia Federico Gianassi. "La presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro Nordio dai quali abbiamo sentito ripetere insistentemente la volontà della fermezza dell’azione del governo contro la criminalità organizzata devono spiegare come sia stato possibile un episodio di tale gravità. Per questo - annuncia - presenteremo nelle prossime ore una interrogazione al ministro della Giustizia. Serve una risposta su questo e sulla situazione carceri in generale, dopo che abbiamo avuto notizia anche di due suicidi solo negli ultimi giorni. Situazione sulla quale è arrivato anche il grido di allarme dei sindacati della polizia penitenziaria. E’ indispensabile che il governo oltre ai proclami, spieghi con chiarezza sia la dinamica degli ultimi fatti, sia come intende intervenire”, conclude Gianassi. (Rin)