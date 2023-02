Brexit: premier irlandese, vicino accordo tra Regno Unito e Ue su protocollo Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e l'Unione Europea si stanno avvicinando alla conclusione dei colloqui sul protocollo per l'Irlanda del Nord e un accordo nei prossimi giorni è possibile, ma non ancora sicuro. Lo ha affermato il premier irlandese Leo Varadkar. "Penso che i colloqui sulla riforma del protocollo si stiano avvicinando a una conclusione. Certamente l'accordo non è ancora concluso, ma penso che ci stiamo avvicinando a una conclusione", ha detto ai giornalisti il capo del governo di Dublino. "C'è la possibilità di un accordo nei prossimi giorni, ma non è affatto garantito... C'è ancora un divario da colmare", ha detto Varadkar, aggiungendo che è in corso un confronto tra il governo del Regno Unito e la Commissione europea. (Rel)