Roma: turista derubato mentre pranza in ristorante del centro storico, 2 arresti

- I Carabinieri del comando di Roma piazza Venezia hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di origini peruviane, di 23 e 24 anni, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, perchè gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. Nello specifico, in via Solferino, un turista italiano, seduto ai tavoli di un ristorante, mentre era intento a consumare il pranzo, è stato derubato del pc portatile che aveva con se, senza rendersi conto dell’accaduto. Notata la scena i carabinieri sono subito intervenuti arrestando i due e recuperando il computer. I rapinatori sono stati accompagnati in caserma e trattenuti mentre la vittima che ha presentato querela presso il comando di Piazza Venezia, ha potuto riappropriarsi del portatile. L’arresto è stato convalidato per entrambi e al termine del rito direttissimo, il giudice del tribunale di Roma li ha condannati a 8 mesi di reclusione e 400 euro di multa. (Rer)