Trentino: incontro Salvini-Fugatti su infrastrutture

23 luglio 2021

- “Mi sono confrontato con il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulle grandi infrastrutture di cui ha bisogno il Trentino. Abbiamo fatto una riflessione sul percorso da seguire per quanto riguarda il project financing dell’autostrada A22 e sulla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento i cui lavori sono stati assegnati pochi giorni fa". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha incontrato il presidente del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti. "Abbiamo poi fatto il punto sullo stato dell’arte progettuale e sulla volontà di realizzare il trasporto ferroviario Rovereto – Riva del Garda, l’interramento della ferrovia a Rovereto e l’elettrificazione della linea della Valsugana", ha aggiunto. "Maurizio Fugatti ha amministrato bene in questi anni. In un recente sondaggio di Ipsos più del 60 per cento dei trentini si è detto soddisfatto della sua guida a capo della Provincia autonoma di Trento. Siamo convinti che stravincerà le prossime elezioni di ottobre con il sostegno della Lega, del centrodestra e delle liste autonomiste”, ha concluso. (Rin)