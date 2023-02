Lazio: Ciacciarelli (Lega), tra la gente sempre, non solo in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra la gente non si sta soltanto in campagna elettorale, al momento di chiedere le preferenze. È un mio mantra, infatti stamane ho già ripreso la mia attività tra i cittadini per promuovere con entusiasmo la campagna per il tesseramento Lega-Salvini Premier, Lazio 2023". Lo afferma in una nota l'esponente della Lega, già candidato alle scorse elezioni regionali, Pasquale Ciacciarelli. "Siamo determinati nel continuare nel solco di questi ultimi anni - prosegue -, portando avanti ancor di più quel radicamento che, si è visto per le Regionali, si conferma solido e profondo. Ed è proprio per onorare la fiducia e la stima del nostro elettorato, e quella verso il sottoscritto con oltre 14 mila preferenze, che non ci fermiamo mai, percorrendo palmo a palmo la Provincia di Frosinone, ascoltando le istanze, e portando nelle sedi competenti pratiche e questioni di interesse collettivo. La nostra gente - aggiunge - ha dimostrato di esserci, ha risposto forte e chiaro, e siamo sicuri che i risultati per il nostro partito saranno sempre più lusinghieri, perché noi siamo quelli che le persone incontrano nelle piazze, nei mercati, nei pronto soccorso, in tutti i luoghi della vita quotidiana, perché ci siamo sempre stati e continueremo ad esserci per migliorare la nostra Regione e la nostra Provincia". (Com)