Spagna: ministero Salute smentisce caso di malattia da virus di Marburg

- Il ministero della Salute spagnolo ha smentito il caso di malattia da virus di Marburg che era stato precedentemente segnalato. Le autorità sanitarie di Valencia, che pensavano di aver rilevato il primo caso sospetto della malattia infettiva, hanno riscontrato la negatività del paziente al virus. In Guinea Equatoriale sono state già poste in quarantena oltre 200 persone per la malattia da virus di Marburg, che può avere un tasso di mortalità fino all'88 per cento, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, e per la quale attualmente non esistono vaccini o trattamenti antivirali approvati. L'uomo di 34 anni, che era stato di recente in Guinea Equatoriale, è stato lasciato libero, ma dovrà nuovamente sottoporsi a test nelle prossime settimane. Il paziente era stato trasferito da un ospedale privato a un'unità di isolamento presso l'ospedale La Fe di Valencia mentre venivano effettuati i test, hanno detto le autorità sanitarie regionali. Anche tre operatori sanitari che hanno preso in cura l'uomo sono stati isolati come misura precauzionale, hanno detto le autorità.(Spm)