Rigopiano: Salvini, sproporzione tra tragedia e sentenza, rabbia e delusione per condanne miti

23 luglio 2021

- Il 23 febbraio viene emessa la sentenza di primo grado per la tragedia di Rigopiano, “con cinque condanne e 25 assoluzioni. E le stesse condanne appaiono molto miti: 2 anni e 8 mesi per il sindaco di Farindola; 3 anni e 4 mesi per due dirigenti della Provincia di Pescara; 6 mesi ciascuno per l’albergatore e per un tecnico. Praticamente, le stesse pene che avrebbero potuto ricevere gli autori di un furto”. Lo scrive il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in un lungo post su Facebook. “Da una parte, 29 morti per un evento che, a detta di tutti gli esperti interpellati, poteva ampiamente essere previsto e quindi evitato. Dall’altra parte, una maggioranza schiacciante di assoluzioni, e pochi condannati, con pene corrispondenti a quelle di reati comuni di lieve entità”. Salvini torna sulle parole pronunciate due giorni fa. "Ho letto su qualche giornale commenti critici riguardo il mio post sulla sentenza di Rigopiano: 'Ventinove morti, nessun colpevole (o quasi). Questa non è 'giustizia', questa è una vergogna'”. "Di fronte alla sproporzione fra quanto era accaduto e quanto la giustizia aveva prodotto a sei anni da quell’immane tragedia, le parole che ho ricordato all'inizio - aggiunge il vicepremier - mi sono uscite dal cuore, pensando alle vittime e ai loro cari. E credo che tanti, tantissimi italiani, abbiamo provato la mia stessa rabbia, la mia stessa delusione". "Da politico - conclude - accolgo le critiche ricevute, sono abituato e le accetto. Ma al contempo conservo i messaggi di sostegno che ho ricevuto in queste ore da alcuni parenti delle vittime, che abbraccio e ringrazio. E, da uomo e da padre, ciò mi basta".(Rin)