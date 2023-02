Libia-Usa: inviato Onu Bathily, da Washington sostegno a elezioni e soluzione intra-libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si sono detti concordi con il fatto che la Comunità internazionale dovrebbe sostenere una soluzione intra-libica, guidata dalle Nazioni Unite, al fine di organizzare elezioni in Libia entro il 2023 e rispondere alle aspirazioni della popolazione a “istituzioni legittime”. Lo ha affermato il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia e capo della Missione di sostegno Unsmil, Abdoulaye Bathily, sul proprio account Twitter, dopo aver avuto “uno scambio di opinioni fruttuoso” con il segretario di Stato degli Usa, Antony Blinken. Anche quest’ultimo ha commentato il proprio incontro "produttivo" con l’inviato dell’Onu, affermando di aver elogiato il lavoro svolto da Unsmil in Libia, teso a “promuovere consenso tra le parti libiche in modo da tenere elezioni nel 2023”. “Gli Stati Uniti sono fermamente a fianco del popolo libico nella loro richiesta di scegliere finalmente i propri leader”, ha dichiarato Blinken in un tweet. (Lit)