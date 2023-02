Germania: Associazione magistrati lamenta carenza personale e lunghezza procedimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione magistrati tedesca (Drb) lamenta la lunghezza dei procedimenti giudiziari e la carenza di personale. "La durata insoddisfacente dei procedimenti è il risultato di un sistema giudiziario che è stato a corto di personale per anni", ha affermato il direttore federale della Drb, Sven Rebehn, ripreso dal quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung". A livello nazionale, al sistema di giustizia penale mancherebbero più di mille giudici e pubblici ministeri e secondo la Drb, i prossimi pensionamenti porteranno a un ulteriore diminuzione del 40 per cento di tutti i giudici e pubblici ministeri a livello nazionale entro la fine del decennio. "Una politica del personale intelligente deve reagire ora a questo problema, non tra cinque anni", ha avvertito Rebehn. (Geb)