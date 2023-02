Nuoro: Dap dispone verifiche interne dopo evasione da carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione all'evasione di ieri di un detenuto dal carcere di Nuoro, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) - attraverso la direzione generale detenuti e trattamento - ha dato mandato al Provveditore regionale della Sardegna di svolgere con urgenza accertamenti e verifiche, "al fine di appurare cause, circostanze e modalità dell'accaduto". Lo comunica il ministero della Giustizia in una nota. L'autorità giudiziaria competente ha già fornito il suo nulla osta all'attività ispettiva.(Rin)