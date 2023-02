Ucraina: Biden esclude invio F-16 “per ora”, Usa sanzionerebbero Cina se fornisse armi a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti “risponderebbero” se la Cina dovesse fornire armi alla Russia nella guerra contro l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Joe Biden, in un’intervista all’emittente “Abc”. Il leader della Casa Bianca ha ricordato che Washington ha imposto sanzioni ad altri Paesi che hanno “superato la linea” e sostenuto la Russia: “Abbiamo imposto severe sanzioni a chiunque lo abbia fatto”, ha detto. Biden, inoltre, ha riferito di una conversazione avuta l’estate scorsa col presidente cinese, Xi Jinping, al quale ha parlato dell’impatto economico di un eventuale aiuto di Pechino a Mosca. Ricordando che 600 compagnie statunitensi hanno lasciato la Russia, il presidente Usa ha avvertito l’omologo cinese che potrebbe “affrontare le stesse conseguenze”. Tuttavia, Biden ha aggiunto di non aspettarsi questo sviluppo: “Non prevedo una grande iniziativa da parte della Cina nel fornire armi alla Russia”. Riguardo, invece, all’aiuto fornito dagli Stati Uniti all’Ucraina, Biden ha escluso per il momento l’invio di caccia F-16, chiesto da Kiev. “Lo escludo per ora”, ha detto il presidente, pur ribadendo che il sostegno al Paese invaso “non vacillerà”. “Stiamo inviando ciò di cui i nostri esperti militari pensano che abbia bisogno ora. Ha bisogno di carri armati, ha bisogno di artiglieria, ha bisogno di difesa aerea” (…) Non ha bisogno di F-16 adesso”, ha spiegato il leader statunitense.(Was)