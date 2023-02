Costanzo: Rocca, gigante della cultura, sarebbe giusto dedicargli un teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un gigante della televisione e della cultura, però è anche come se ci avesse lasciato uno di famiglia, sarebbe giusto dedicargli un teatro". Lo ha detto il neo presidente della regione Lazio, Francesco Rocca alla camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio a Roma. "Maurizio Costanzo era una costante delle nostre serate - ha aggiunto Rocca -. lo ricordo dai tempi di 'Bontà loro' e poi negli anni del Maurizio Costanzo Show, ero giovane ma era un appuntamento della seconda serata". Un pilastro "della cultura romana, con disincanto e fermezza affrontava anche argomenti importanti come la lotta alla mafia che portava all'attenzione della gente in modo semplice. È una grande perdita per tutti. Sarebbe giusto dedicargli un teatro", ha concluso Rocca. (Rer)