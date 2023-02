Egitto: il governo smentisce la notizia sui polli avariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha smentito la notizia fatta circolare da siti web e social media secondo cui il Paese avrebbe importato pollame congelato avariato e scaduto. “Tutte le spedizioni di alimenti importati dall'estero e vendute nei mercati egiziani, comprese quelle di pollame congelato, sono completamente sicure, conformi agli standard e alle normative tecniche vigenti e sono state soggette a esame e controllo da parte delle autorità” ha poi fatto sapere l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare. Parallelamente, il ministero dell'approvvigionamento ha confermato che anche i polli importati dal Brasile sono “sicuri e conformi agli standard egiziani”. Intanto, il governo ha riferito di aver importato 50.000 tonnellate di pulcini dal Brasile per far fronte alla carenza locale. (segue) (Cae)