Egitto: il governo smentisce la notizia sui polli avariati (2)

- L’Egitto sta assistendo a una grave carenza di pollame e a un vertiginoso aumento dei prezzi della carne bianca, alimento fondamentale per le famiglie egiziane. Nel corso del 2022, la mancanza di valuta estera ha portato a un drastico calo delle scorte di mangime, portando gli allevatori egiziani ad abbattere decine di migliaia di pulcini che non potevano essere sfamati. Diverse pollerie hanno chiuso a causa della carenza delle merci e dei prezzi troppo elevati. Il prezzo medio del pollo attualmente varia tra 85-105 sterline al chilo (3 euro) per il consumatore, rispetto a (45-55 sterline) prima della crisi (circa 1,5 euro). A fronte di ciò il governo egiziano sta valutando l'idea di consentire l’importazione di pollame in quantità specifiche, con l’avvicinarsi del mese lunare di Ramadan, che quest’anno cade a fine marzo, in cui i musulmani digiunano ma aumentano il consumo di carni bianche nei pasti serali. (Cae)