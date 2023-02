Bulgaria: Petkov, Monumento esercito sovietico a Sofia andrebbe spostato, non distrutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Monumento all'esercito sovietico nel centro di Sofia dovrebbe essere spostato, ma non distrutto. Lo ha detto il leader del partito Continuiamo il cambiamento, Kiril Petkov, in un'intervista a "Btv". "Questo è un monumento divisivo, noi come società bulgara dobbiamo aprire un dibattito e parlare seriamente di qual è la verità sulla nostra storia", ha detto Petrkov, osservando che da un lato ci sono troppi monumenti e nomi russi nel centro di Sofia, ma dall'altro ciò fa parte della storia nazionale e non va dimenticato. Il leader del partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Boyko Borisov, ha proposto ieri di smantellare il monumento, inserendosi in una polemica politica che va avanti da diversi giorni, dopo un atto vandalico compiuto da un 61enne contro la targa commemorativa davanti al Monumento all'esercito sovietico. (Seb)