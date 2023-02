Usa: Biden intenzionato a ricandidarsi, non deciderà in base a fattore età

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha intenzione di candidarsi per un secondo mandato, nonostante la sua età, 80 anni, ma non si pronuncia sui tempi dell’eventuale annuncio della ricandidatura. “L’intenzione è stata fin dall’inizio di correre. Ma ci sono troppe altre cose che dobbiamo finire a breve termine prima che io inizi una campagna”, ha dichiarato il leader della Casa Bianca in un’intervista all’emittente “Abc”. Alla domanda sul fattore età, se lo stia considerando nel prendere la sua decisione, Biden ha risposto “no”. “Ma è legittimo che la gente si ponga domande sulla mia età. È del tutto legittimo farlo. E l'unica cosa che posso dire è guardatemi”, ha aggiunto.(Was)