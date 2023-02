Egitto: una delegazione del Parlamento europeo in visita nel Paese, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Parlamento europeo guidata dal deputato Thierry Mariani, membro della commissione Affari esteri e della sottocommissione per i diritti umani, è stata ricevuta, oggi, dal ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, nel corso di una visita nel Paese nordafricano. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Abu Zeid, in un comunicato stampa, secondo cui, durante l’incontro, le parti hanno evidenziato “i rapporti storici” che legano l'Egitto e l'Unione europea, soprattutto per quanto riguarda la cooperazione parlamentare, economica e lo sviluppo del settore energetico, e si sono dette concordi a rafforzare i meccanismi di cooperazione parlamentare. Shoukry, oltre a prestare attenzione agli sviluppi positivi della cooperazione tra l'Egitto e le diverse istituzioni e organizzazioni dell'Unione europea, ha ringraziato Mariani per aver presentato al Parlamento europeo gli sviluppi a cui ha assistito il Paese nordafricano a livello economico, sociale e nell’ambito della protezione e promozione dei diritti umani. Non da ultimo, durante il colloquio il titolare della diplomazia egiziana ha discusso con gli eurodeputati di una serie di questioni regionali e internazionali di mutuo interesse, in particolare la crisi ucraina, la recente escalation nei Territori palestinesi, la crisi libica e gli sforzi per far fronte all’immigrazione irregolare. (Cae)