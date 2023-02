TikTok: Zangrillo, dopo stop Commissione Ue possibile valutazione anche in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata



- Anche l’Italia potrebbe valutare una decisione analoga a quella assunta dalla Commissione europea che ha chiesto ai suoi dipendenti pubblici di disinstallazione l’applicazione TikTok. Lo annuncia il ministro della Pubblica ammnistrazione, Paolo Zangrillo, al quotidiano “La Repubblica” dichiarando che “il tema è all'attenzione da qualche giorno”. “Su questo argomento si sta già impegnando il Copasir, ma è evidente che il mio ministero, avendo 3,2 milioni di dipendenti, è fortemente coinvolto - spiega Zangrillo -. Le opzioni possono essere di muoversi come si è mossa la Commissione europea o eventualmente assumere una decisione diversa. È una scelta che non posso compiere in solitaria, mi devo confrontare con le altre istituzioni e insieme concorderemo una linea”. Un confronto all’interno del governo potrebbe esserci “già la prossima settimana” per “cercare di arrivare a una sintesi” e “comprendere bene quale è effettivamente la profondità dei rischi legati alla sicurezza nazionale”, conclude il ministro.(Rin)