- I vigili del fuoco sono intervenuti a Rocca di Cave, Comune della periferia a sud-est di Roma, per il recupero di due escursionisti che erano caduti accidentalmente in un dirupo. I due sono stati individuati seguendo le coordinate geografiche che hanno consentito al personale del nucleo Speleo alpino fluviale (Saf) di assicurare le persone in buone condizioni e riportarle in luogo sicuro.(Rer)