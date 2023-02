Germania: manifestazione a Berlino contro fornitura di armi all'Ucraina, circa diecimila partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno diecimila persone sono scese in piazza oggi a Berlino per manifestare contro la fornitura di armi all'Ucraina. La cosiddetta "rivolta per la pace" è stata organizzata tra gli altri da Sahra Wagenknecht, membro del partito di sinistra tedesco Die Linke."Chiediamo al cancelliere tedesco di fermare l'escalation delle consegne di armi. Ora!... Perché ogni giorno perso costa fino a 1.000 vite in più e ci avvicina a una terza guerra mondiale", hanno detto gli organizzatori della protesta sul loro sito web. Secondo un portavoce della polizia, circa diecimila persone si sono radunate vicino la Porta di Brandeburgo della Germania, nel centro della capitale.(Geb)