Costanzo: Meloni, con lui le mie prime apparizioni tv

- “E' stato un grandissimo scopritore di talenti, una persona alla quale piaceva cercare di capire anche cosa potesse dire chi non aveva ancora grandi responsabilità. Non posso dire di essere un talento che ha scoperto ma le mie primissime partecipazioni televisive sono state al Maurizio Costanzo Show, avevo più o meno 17 anni". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, uscendo dalla camera ardente di Maurizio Costanzo in sala della Protomoteca in Campidoglio. "È una persona che ha attraversato la nostra storia che aveva un suo chiaro punto di vista sulle vicende, perdiamo un grande giornalista”, ha aggiunto il premier. (Rin)