Spagna: ministra Belarra, guerra e machismo accomunate dalla stessa logica di dominio

- La ministra per i Diritti sociali spagnola e leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, ha paragonato le guerre al machismo, accomunate dalla stessa logica di "dominio maschile", difendendo i postulati femministi per raggiungere la pace attraverso "la parola". La ministra è intervenuta all'incontro internazionale femminista "We Call It Feminism", organizzato dal ministero dell'Uguaglianza, in cui ha spiegato che è giunto il momento di "ripensare" la strategia della Spagna rispetto alla guerra in Ucraina e di riconoscere che "aver contribuito all'escalation della guerra è stato un errore che non è servito ad aiutare il popolo ucraino". A questo proposito, Belarra ha sostenuto che i postulati femministi "si scontrano frontalmente" con la logica della guerra e forniscono rappresentando il principale movimento di trasformazione e democratizzazione del nostro tempo. (segue) (Spm)