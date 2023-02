Spagna: ministra Belarra, guerra e machismo accomunate dalla stessa logica di dominio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si parla di dover fare più sforzi per contribuire alla guerra, noi femministe difendiamo il fatto che la Spagna non ha bisogno di più carri armati, più aerei o più soldati, ma piuttosto di investire in più medici, insegnanti e assistenza domiciliare", ha aggiunto la leader della formazione viola. "La guerra è l'espressione ultima di una logica di dominio. Del dominio di alcuni popoli su altri, di alcune nazioni su altre. E il machismo è anche il dominio degli uomini sulle donne, e il capitalismo è il dominio di una minoranza molto potente su una maggioranza che lavora", ha concluso. (Spm)