Governo: Malan (Fd'I), in 100 giorni Italia sta meglio di prima, smentiti i catastrofisti

- Il governo Meloni alla fatidica soglia dei 100 giorni "può annoverare già di aver raggiunto una serie di traguardi. E tutto questo in un contesto molto difficile tra inflazione, gli strascichi di due anni di crisi pandemica e la guerra russo-ucraina". Lo ha detto il presidente del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, partecipando a un'iniziativa di Fratelli d'Italia a Gorizia per i 100 giorni del governo Meloni. "Risultati che abbiamo ottenuto nonostante lo scetticismo di molti che, anzi, speravano nel nostro fallimento. Invece, a quattro mesi di distanza, possiamo testimoniare non solo che le previsioni catastrofiche sono state smentite, ma che l'Italia sta meglio rispetto a prima", ha sottolineato aggiungendo che "la Borsa è salita del 28 per cento, il che conferma che gli operatori finanziari si fidano del governo Meloni; lo spread si è ridotto di 30 punti e infine anche lo stesso debito pubblico è sceso di 9 miliardi". (segue) (Rin)