Governo: Floridia (M5s), investe in armi e taglia su scuola, è pericoloso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo "che rimprovera una preside perché ricorda i valori dell'antifascismo e non condanna la violenza, è un governo inadeguato. Un governo che spende soldi per le armi (400 euro a cittadino) e contemporaneamente taglia sulla scuola, è un governo pericoloso". Lo scrive, in un post Facebook, la capogruppo M5s in Senato Barbara Floridia aggiungendo: "Un governo che, dopo un anno, non matura o non condivide (ammesso che ce l'abbia) una strategia a lungo termine rispetto il conflitto Russo-Ucraino e che non dice fino a quando, e soprattutto, fino a che punto è disposto ad arrivare, è un governo che potrebbe condurci verso un conflitto mondiale. Non esiste - rimarca l'esponente del M5s - una soluzione militare. Sulle macerie non c'è vittoria per nessuno. Non scordiamo che le macerie potrebbero essere anche le nostre". Floridia, rivolgendosi a Meloni e Valditara, prosegue: "Investire nella scuola aiuterebbe a ricordare, forse anche a voi, che alla fine delle guerre non ci sono vincitori. Ma avete ridotto persino le ore di storia nei programmi scolastici durante i vostri governi. Che potevamo aspettarci! Serve una tregua". (Rin)