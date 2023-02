Iraq: conferenza dell’Unione interparlamentare araba, Baghdad invita a guardare alla Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria, negli ultimi giorni, ha attraversato circostanze difficili, a seguito del devastante terremoto del 6 febbraio che ha causato gravi danni a vite e proprietà, e tutto ciò richiede al mondo arabo di sostenere il Paese per far fronte alle difficili conseguenze e ripercussioni della crisi. Lo ha affermato il presidente del parlamento iracheno, Muhammad al Halbousi, in dichiarazioni, riprese dall’agenzia di stampa “Ina”, rivolte in occasione della 34esima conferenza dell’Unione interparlamentare araba, un’organizzazione fondata nel 1974 e che vede la partecipazione di rappresentanti di parlamenti, assemblee e consigli di 22 Paesi del mondo arabo. L’incontro ha avuto inizio oggi nella capitale irachena Baghdad, e vede la presenza di presidenti parlamentari di una serie di Paesi del mondo arabo, tra cui il presidente della Camera dei rappresentanti con sede nella Libia orientale, Aguila Saleh, e il presidente del Consiglio della Shura qatariota, Hassan bin Abdullah al Ghanim. Nel suo discorso, Halbousi, presidente dell’Unione interparlamentare, ha fatto sapere che una delegazione dell’organizzazione si recherà in visita in Siria per mostrare il proprio sostegno alla popolazione colpita dal sisma, mentre ha invitato i suoi interlocutori a prendere una decisione definitiva per “riportare la Siria nel suo ambiente arabo e lavorare sulla sua stabilità”, favorendo la ricostruzione delle infrastrutture e il ritorno degli sfollati fuggiti a causa del conflitto. (segue) (Res)