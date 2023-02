Iraq: conferenza dell’Unione interparlamentare araba, Baghdad invita a guardare alla Siria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo vertice costituisce “un passo importante nel rafforzare le relazioni tra i Paesi arabi", ha poi aggiunto Halbousi, secondo cui “è giunto il momento per il mondo arabo di unire gli sforzi e superare le divergenze per affrontare le attuali sfide a livello internazionale e regionale, formulando una strategia globale e realistica per i problemi di vecchia data", oltre ad altre problematiche quali la sicurezza alimentare. “L'Iraq respinge gli attacchi delle forze di occupazione sioniste contro i nostri fratelli palestinesi, e ribadiamo oggi la nostra posizione risoluta sulla questione palestinese”, ha poi dichiarato il presidente parlamentare iracheno facendo riferimento al “diritto dei fratelli palestinesi di stabilire il proprio Stato palestinese con Gerusalemme come capitale". Dal canto loro, secondo quanto si legge nel testo della dichiarazione finale diffusa da "Ina", i partecipanti alla Conferenza hanno ribadito il proprio sostegno "a tutto ciò che è necessario per rafforzare la stabilità, sovranità e unità territoriale" dell'Iraq, mentre hanno espresso il proprio rifiuto verso ogni forma di estremismo e terrorismo, "a prescindere dalle cause e dai motivi" all'origine. (Res)