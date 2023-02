G20: riunione Finanze termina senza comunicato congiunto, divisione su Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione deI ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 si è chiusa oggi a Bangalore, dopo due giorni di lavori, senza un comunicato congiunto. La presidenza indiana del Gruppo ha pubblicato un documento finale con la sintesi dei risultati. I delegati si sono divisi sulla guerra in Ucraina, sottoscrivendo tutti i punti (e gli allegati) a eccezione dei due riguardanti il conflitto. “La maggior parte dei membri ha condannato fermamente la guerra in Ucraina e ha sottolineato che sta provocando un’immensa sofferenza umana e l’inasprimento delle fragilità esistenti nell’economia globale”, si legge nel documento. Tuttavia, “c’erano altre opinioni e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni”. “C’è stata una discussione sulla questione”, spiega la presidenza indiana, e sono state ribadite le posizioni nazionali espresse in altre sedi, tra cui il Consiglio di sicurezza e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I paragrafi 3 e 4 del documento, tratti dalla dichiarazione dei leader del G20 dello scorso novembre a Bali, in Indonesia, sono stati concordati da tutti i Paesi membri ad eccezione della Russia e della Cina. (segue) (Inn)