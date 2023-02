G20: riunione Finanze termina senza comunicato congiunto, divisione su Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento riconosce che “i problemi di sicurezza possono avere conseguenze significative per l’economia globale”, ma afferma anche che “il G20 non è il forum per risolvere i problemi di sicurezza”. Secondo la dichiarazione della presidenza indiana, comunque, “è essenziale rispettare il diritto internazionale e il sistema multilaterale che tutela la pace e la stabilità. Ciò include la difesa di tutti gli scopi e i principi sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e il rispetto del diritto umanitario internazionale, compresa la protezione dei civili e delle infrastrutture nei conflitti armati”. “L’uso o la minaccia dell’uso di armi nucleari è inammissibile. La risoluzione pacifica dei conflitti, gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e il dialogo, sono vitali. L’era di oggi non deve essere di guerra”, si legge nella conclusione della parte di testo non condivisa all’unanimità dai partecipanti. (Inn)