Roma: in fiamme appartamento a Ponte Lungo, il proprietario è grave

- In seguito all'incendio di questa notte in una palazzina di via Etruria 27 - tra le fermate Re di Roma e Ponte Lungo della Metro A - il proprietario dell'appartamento dal quale sono partite le fiamme è ricoverato in prognosi riservata, e in pericolo di vita, all'ospedale Sant'Eugenio dell'Eur. L'incendio è scaturito da un corto circuito di una presa, che ha poi interessato la camera da letto e le altre stanze. L'appartamento si trova al quarto piano di una palazzina di sette, ma le fiamme hanno lambito l'intera unità abitativa e tutti i residenti del condominio sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi. Tra i condomini anche una donna intossicata da monossido di carbonio, ma non in pericolo di vita. (Rer)