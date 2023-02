Polonia: Pkn Orlen, Russia ha interrotto forniture di petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La principale compagnia petrolifera polacca, Pkn Orlen, non riceve più forniture dalla Russia tramite l'oleodotto Druzhba. Lo ha reso noto l'amministratore delegato del gruppo polacco, Daniel Obajtek. "La Russia ha interrotto le forniture alla Polonia", uno scenario "per il quale siamo preparati", ha scritto su TWitter. Pkn Orlen ha affermato che potrebbe rifornire completamente le sue raffinerie via mare e che i consumatori non sarebbero interessati dall'arresto. (Vap)