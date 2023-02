Imprese: Gruppo Fs, la solidarietà viaggia a bordo del "Treno dei bambini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Treno dei Bambini", è il nome dell'iniziativa che prevede una giornata speciale, a bordo di uno dei treni storici della Fondazione FS, partito da Roma Termini per arrivare a Pietrarsa e raggiungere il Museo Nazionale Ferroviario. Il convoglio storico è partito alle 9:50 dalla stazione di Roma Termini con a bordo circa duecento fra accompagnatori, genitori, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Durante il viaggio un macchinista, un capotreno, un capostazione e il personale del Gruppo FS e di Fondazione FS hanno accompagnato i piccoli ospiti raccontando i loro mestieri e rispondendo alle loro domande per far conoscere più da vicino il mondo delle ferrovie. All'arrivo a Pietrarsa i volontari e il personale FS impegnati nell'iniziativa hanno guidato i piccoli in visita al Museo Nazionale Ferroviario, una location unica dove è protagonista la storia ferroviaria italiana. Qui hanno anche potuto partecipare a giochi e incontri pensati appositamente per loro. (segue) (Com)