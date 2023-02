Imprese: Gruppo Fs, la solidarietà viaggia a bordo del "Treno dei bambini" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa è nata dalla collaborazione fra il Gruppo FS Italiane e le tante associazioni con le quali quotidianamente collabora. La solidarietà è da sempre un valore fondamentale per il Gruppo, guidato da Luigi Ferraris, in coerenza con l'adesione alla Carta Europea della Solidarietà, documento ispirato dal Trattato di Lisbona, sottoscritto dalle imprese operanti nel settore della mobilità con associazioni e istituzioni. Il Gruppo FS è impegnato costantemente a sviluppare iniziative di solidarietà e campagne di sensibilizzazione su tematiche di rilievo sociale come la salvaguardia della salute dell'infanzia, la prevenzione del rischio di abbandono e dispersione scolastica, la promozione della salute e la tutela della donna. Il Treno dei bambini ha rappresentato una preziosa opportunità per vivere con divertimento e curiosità la suggestiva atmosfera che riserva un viaggio a bordo di un treno storico. (Com)