Sicurezza: operazioni straordinarie a Firenze, 3.000 persone controllate (2)

- “Le operazioni straordinarie effettuate a Firenze – ha commentato Piantedosi - si inquadrano nella più ampia strategia di azione a livello nazionale per intensificare i controlli nelle aree metropolitane del nostro Paese”. “Si tratta di operazioni che stanno dando risultati molto positivi – ha aggiunto il titolare del Viminale - sia dal punto di vista della prevenzione dei fenomeni criminali, sia della repressione dei reati e che si stanno dimostrando di fondamentale importanza per innalzare il livello di sicurezza dei cittadini, anche sul piano della percezione della stessa. La scelta è quella di garantire la presenza delle forze di polizia laddove sono più forti le esigenze di tutela della legalità ”, ha concluso. (Com)