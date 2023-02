Sport: dopo "Crazy for football" anche il rugby in campo a sostegno di pazienti psichiatrici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Easmh sta creando un network permanente europeo tra professionisti della salute mentale e professionisti dello sport, finalizzato allo sviluppo di nuovi modelli di recupero integrato basati sull’attività fisica, per la riabilitazione di persone con problemi di salute mentale in un quadro biopsicosociale.“In una prima fase - ha spiegato il presidente di Ecos, Valerio Di Tommaso - professori universitari e professionisti della salute mentale hanno formato otto tecnici sportivi di Italia, Romania, Finlandia e Regno Unito. Nelle stesse nazioni coinvolte poi sono stati attivati dei progetti pilota in cui gli allenatori formati hanno seguito dei pazienti psichiatrici nella pratica di attività sportiva strutturata, con relative fasi di monitoraggio e valutazione”. Uno dei progetti pilota avviati in Italia è stato incentrato sul rugby per giovani con disagio psicosociale. Alejandro Villalon, tecnico della Federazione italiana rugby (Fir), ha proposto ai ragazzi e alle ragazze ospiti di due comunità terapeutiche attività di “rugby integrato”, i cui princìpi sono basati sulla promozione del rugby come strumento per migliorare l’inclusione sociale di ragazzi e ragazze con diversi tipi di fragilità. (segue) (Com)