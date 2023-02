Sport: dopo "Crazy for football" anche il rugby in campo a sostegno di pazienti psichiatrici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basandosi sul concetto del “rugby per tutti” della Fir, tecniche sportive, modalità di gestione delle attività e regole di gioco sono state adattate alle capacità e alle competenze dei partecipanti. “Il nostro movimento sportivo, i nostri club e i nostri tecnici, hanno spesso la consuetudine di traslare l’azione di gioco del sostegno dal tappeto verde alla vita quotidiana – ha concluso la referente strategia e responsabilità sociale Fir, Daniela De Angelis - quindi rispondendo alle istanze che provengono dalle loro comunità, dalle famiglie e dalle organizzazioni presenti sui loro territori, i nostri club si impegnano in progetti educativi sportivi che coinvolgono bambini e bambine, giovani e meno giovani con disturbi e/o disabilità intellettive e sensoriali". L’evento allo Stadio dei Marmi si è concluso con una partitella tra i ragazzi e le ragazze delle comunità partecipanti alla presenza di giocatori ed ex-giocatori di rugby a cui è seguito il tradizionale terzo tempo come dei veri professionisti. (Com)